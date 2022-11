Incidente a Quarto: automobilista con tasso alcolemico 5 volte superiore

Ubriachi al volante, oggetti atti ad offendere. I carabinieri di città e provincia hanno svolto vari controlli sul territorio, che hanno portato a denunce, sanzioni, sequestro di auto e ritiro di patenti.

QUARTO – I militari dell’Arma di Rivergaro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista di 35 anni che lungo la Strada della Regina a Quarto di Gossolengo ha causato un incidente stradale autonomo. A causa delle lesioni riportate è stato soccorso da personale sanitario del 118 intervenuto e portato all’ospedale di Piacenza, dove oltre alle cure del caso è stato sottoposto ad accertamenti sanitari completi. E’ stato accertato che il 35enne era in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolico di 5 volte superiore al limite consentito ( 2,7 g/l.). L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.

PIACENZA – Verso le 2.30 di venerdì 4 novembre i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno denunciato un’automobilista 39enne, impiegata, ritenuta responsabile di guida in stato di ebbrezza in via Boselli. La donna mentre percorreva la via alla guida della propria autovettura è andata a sbattere contro quattro autovetture in sosta, danneggiandole seriamente. Sottoposta ad alcoltest, è risultata con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. e quindi gli è stata subito ritirata la patente di guida.

PIACENZA – Sempre il Radiomobile di Piacenza, ha denunciato un operaio straniero di 39 anni, ritenuto responsabile di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Una pattuglia era intervenuta verso le 20 circa di due giorni fa in un esercizio pubblico di via Roma a Piacenza, dove l’operaio, in stato di alterazione alcolica, stava danneggiando alcune sedie. L’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari, pertanto è stato portato alla caserma di via Beverora e sottoposto a fermo di identificazione e foto-segnalato. Dopo le operazioni di identificazione è stato anche sanzionato in via amministrativa per ubriachezza.

RIVERGARO – I carabinieri di Rivergaro e di San Nicolò a Trebbia, intervenuti ieri e l’altro ieri, per i rilievi di incidenti stradali hanno denunciato gli automobilisti coinvolti per guida in stato di ebrezza e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

GRAGNANO – I carabinieri di San Nicolò a Trebbia hanno denunciato un automobilista 47enne, perché ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella circostanza, i militari hanno accertato che, sulla strada provinciale 11 in località Moffalona, l’uomo alla guida della propria autovettura è uscito di strada ribaltandosi. L’automobilista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato presso l’ospedale civile di Piacenza per le cure e sottoposto agli accertamenti sanitari di rito, che hanno dato esito negativo. Nel corso dei rilievi, però, è stato rinvenuto un tirapugni, che è stato subito sequestrato dai carabinieri, che hanno denunciato l’automobilista per porto di oggetti atti ad offendere.