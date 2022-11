Diocesi, al via le commissioni per il presbiterato e per il diaconato permanente

La diocesi di Piacenza Bobbio ha reso nota la costituzione di due commissioni, una per i candidati all’Ordine del Diaconato e Presbiterato e l’altra per per i candidati all’Ordine del Diaconato permanente.

La Commissione “De Promovendis ad Ordines” per i candidati all’Ordine del Diaconato e Presbiterato è composta da :

* S. E. Mons. Adriano Cevolotto, Presidente.

* Don Giuseppe Basini, Vicario Generale.

* Padre Nicola Albanesi CM, Rettore del Collegio Alberoni.

* Don Federico Tagliaferri, Delegato per la formazione dei preti giovani.

* Don Andrea Campisi, Vicario episcopale territoriale del Vicariato Val Tidone.

La Commissione “De Promovendis ad Ordines” per i candidati all ‘Ordine del Diaconato permanente è composta da:

* S. E. Mons. Adriano Cevolotto, Presidente.

* Don Giuseppe Basini, Vicario Generale.

* Mons. Celso Dosi, Delegato per il Diaconato permanente.

* Dott. Giovanni Marchioni, diacono permanente.

* Don Andrea Campisi, Vicario episcopale territoriale del Vicariato Val Tidone.