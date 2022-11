Gragnano, 4 Novembre ufficiale per il Consiglio comunale Ragazzi

È stato un IV Novembre davvero straordinario quello vissuto quest’anno dal Consiglio comunale dei Ragazzi di Gragnano. Scortati dall’esercito che ha trasportato il sindaco Sara Musai e tutti i consiglieri, i ragazzi hanno raggiunto la città di Piacenza. Qui, accompagnati dalla professoressa Maria Guerresi e dal primo cittadino di Gragnano, Patrizia Calza, hanno partecipato alle varie fasi della Cerimonia Ufficiale. Grazie all’invito del Prefetto accolto dalla Dirigente scolastica Elena Camminati, i giovani consiglieri, hanno raggiunto la città grazie ad un pulman dell’esercito che arrivato di prima mattina presso la Scuola Secondaria li ha trasportati in città e poi riportati a casa dopo la lunga mattinata.

“Siamo stati davvero onorati dall’invito – commentano Maria Guerresi e Patrizia Calza -. Crediamo fortemente, come amministrazione comunale e istituzione scolastica, nel valore educativo del Consiglio comunale dei Ragazzi come esperienza volta a promuovere la cittadinanza attiva. L’opportunità che ci è stata offerta di far partecipare i ragazzi in rappresentanza di tanti altri della loro età, ci rafforza in questa convinzione. L’essere partecipi e protagonisti di questa celebrazione aiuta ad avvicinare i nostri giovani alle Istituzioni”.

Entusiasti i ragazzi che hanno posato anche accanto alle autorità civili e militari presenti. Nei prossimi giorni, dopo questa originale esperienza, seguirà una parte più impegnativa: lo svolgimento di riflessioni sulla giornata. L’insegnante, appena scesa dal pullman militare, ha impartito immediatamente gli ordini.