Infoambiente al mercatino di via Roma, distribuzione gratuita di arbusti e piantine

Domenica 6 novembre, dalle 9 alle 14, anche il Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza sarà ospite del mercatino “Via Roma Street Market” in piazzetta S. Maria, per la distribuzione gratuita di alcune piantine forestali, messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, a tutti i cittadini interessati. Anche l’assessore all’Ambiente Serena Groppelli sarà presente nell’occasione, dalle 11 alle 12.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto regionale sul tema della “educazione all’albero”, con cui il CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae, attraverso la rete dei Ceas, promuove azioni comunicative ed educative sul ruolo degli alberi in città, anche a supporto della campagna regionale “Mettiamo radici per il futuro”, che prevede la messa a dimora di 4,5 milioni di alberi.

Domenica mattina, la distribuzione dimostrativa di piantine ed arbusti autoctoni ai cittadini che si impegnino a metterli a dimora sul territorio urbano e a prendersene cura – anche con la possibilità di controlli a campione – sarà occasione per segnalarne l’ulteriore e più cospicua disponibilità presso il vivaio accreditato ad Alseno, nonché per sensibilizzare al ruolo prezioso e insostituibile che gli alberi svolgono per garantire il benessere delle persone, nonché per la mitigazione degli effetti della crisi climatica in atto.