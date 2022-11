Nuova vita per la palestra di San Nicolò: riqualificazione energetica e impatto zero

Nuova vita per la palestra di San Nicolò, grazie a un importante intervento di riqualificazione energetica. Ora è a impatto zero. L’importo è stato di oltre 750mila euro ottenuti grazie a un finanziamento statale. Il Comune ha poi aggiunto 85mila euro per il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione del tetto.

Soddisfazione nelle realtà sportive del paese, che ora dispongono di un impianto completamente rinnovato. prima fa tutte la Polisportiva San Nicolò volley che utilizza e cura la palestra in orario extrascolastico. La palestra era stata costruita 22 anni fa.