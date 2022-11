Quarta dose a rilento nel Piacentino: poco più di uno su dieci. In regione il 35%

Aggiornati alle varianti Omicron 4 e Omicron 5 ma di scarso appeal, almeno finora. Al 31 ottobre sono risultati vaccinati contro il Covid con la quarta dose l’11,7% di piacentini, poco più di uno su dieci, contro una media regionale che ha sfiorato il 35% (dati Gimbe). L’Ausl ha fatto sapere che già da ieri sono in apertura nuove agende di appuntamento, ma ha avvertito che anche il 70% dei medici di famiglia è in campo per eseguire i vaccini negli studi.

