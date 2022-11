Dalle scarpe alla biancheria, dalle borse alle stoffe: tanta gente al Mercato del Forte

Grande affluenza di pubblico per le bancarelle del Forte al Centro Gotico. Una manifestazione itinerante, diventata “evento-mercato”, che porta in giro per l’Italia prodotti di qualità artigianale. Una occasione apprezzata dai piacentini che hanno potuto apprezzare l’atmosfera del mercato della Versilia: Dall’abbigliamento agli accessori, dalla pelletteria artigianale come borse e scarpe alle stoffe pregiate, dalla biancheria per la casa al cachemire.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà