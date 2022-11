Bancarelle del Forte, con il meglio del Made in Italy torna il mercato d’autunno

Grande ritorno, domenica 6 novembre al Centro Commerciale Gotico degli Ambulanti di Forte dei Marmi, consorzio che rappresenta da anni la massima espressione del mercato di qualità più famoso d’Italia, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.

Un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente.

Il mercato farà orario continuato dalle 9 alle 19 nel piazzale esterno del Centro Gotico e ospiterà, nella parte centrale del parcheggio, le bancarelle toscane (saranno presenti anche alcuni banchi piacentini).

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del mercato del Forte. Uno spettacolo diventato itinerante, un “evento-mercato” sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Tante idee con le nuove collezioni autunno-inverno, per un irrinunciabile shopping esclusivo e conveniente che offre abbigliamento, accessori, pellicceria, pelletteria artigianale come borse e scarpe, stoffe pregiate, biancheria per la casa, bijoux e la migliore produzione di cachemire per cui il mercato è famoso.

Come sempre, in quest’occasione di svago, ci sarà spazio anche per le associazioni del territorio, sarà presente lo stand della Croce Rossa di Podenzano.

Il Centro Commerciale Gotico rimarrà aperto fino alle 20.