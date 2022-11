In Santa Maria di Campagna domani la messa di guarigione spirituale

Prosegue il percorso dedicato ai frutti dello Spirito: lunedì 7 novembre alle 21 si celebrerà la messa di guarigione spirituale nel santuario di Santa Maria di Campagna.

La celebrazione, che terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione, è promossa dalla Comunità francescana in collaborazione con la Comunità Magnificat. L’iniziativa si tiene ogni primo lunedì del mese. Il tema del percorso di quest’anno è incentrato sui frutti dello Spirito, come descritti dalla Bibbia nella Lettera ai Galati al capitolo 5, 22.

“Nel mese di novembre – spiega il francescano padre Secondo Ballati – si pregherà per il terzo frutto dello Spirito, la pace, intesa come la capacità di costruire rapporti nuovi nell’amore verso se stessi e verso gli altri, anche verso chi ci appare come nemico. Il contesto attuale sul piano internazionale ci mostra quanto sia sempre più necessario questo dono anche per la nostra vita quotidiana. La pace – conclude – è affrontare la vita sapendo che tutto è nelle mani di Dio”.