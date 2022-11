L’estate di San Martino fa miracoli: il Rinascimento sfila in quartiere Roma

Partono dal quartiere considerato maledetto. Il cardinale lo benedice e le Dame viscontee, muovendosi come fantasmi arrivati da un mondo parallelo, vi sfilano dispensando bellezza. L’estate di San Martino fa miracoli a Piacenza e porta il Rinascimento in quartiere Roma. È la prima domenica del mese, il Via Roma Street Market è di rigore con le sue bancarelle di abbigliamento vintage, libri e anticaglie: ci sono i volontari dell’Associazione Quartiere Roma che alle sette del mattino sono già in strada a far posizionare le bancarelle, mentre in piazza Duomo e in piazza Cavalli altri banchi arrivano. Il Consorzio Mercanti di qualità di Gloriana Tironi dirige i lavori: 60 sono le bancarelle dislocate all’ombra della Cattedrale, 35 quelle all’ombra di palazzo Gotico con una coda nel principio di via Cavour. La gente arriva, si ferma, quasi non crede che sia novembre, che i 15-16 gradi del termometro corrispondano a verità. Ma è così: San Martino fa miracoli e l’estate, la seconda dell’anno, torna ma senza afa e con un cielo azzurro come non si vedeva da tempo.

