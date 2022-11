Agazzano, appello ai sindaci italiani: “Spingere L’Europa ad avviare negoziati di pace”

Ad Agazzano durante la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è partito un appello a tutti i sindaci d’Italia perché premano sull’Europa affinché avvii negoziati di pace. L’appello lo ha fatto il sindaco, Maurizio Cigalini, rivolgendosi idealmente a tutti i primi cittadini e quindi a tutti i territori per esortali a “Fare pressione sull’Europa perché si faccia promotrice di un tavolo di mediazione dove i contendenti possano riconoscersi e trovare una via d’uscita”. “Lo dobbiamo – ha aggiunto – soprattutto ai nostri giovani che non possono e non devono ereditare un mondo in guerra”. In piazza, oltre alle autorità, associazioni, cittadini e rappresentanti delle Forze Armate anche tanti ragazzi delle scuole. A loro il compito di animare la manifestazione con la lettura di brani e poesie sulla Grande Guerra.

