Auto si ribalta nel canale lungo via Turati. Conducente esce illeso dall’abitacolo

Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata nel canale lungo via Turati, a Piacenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assitenza Croce bianca e dell’auto infermieristica del 118. Con loro anche i vigili del fuoco di Piacenza e gli agenti della Polizia.

Fortunatamente, la donna al volante non ha subito ferite a causa dell’incidente e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Qualche disagio al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.