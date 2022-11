Confagricoltura, ripartono gli incontri sul territorio: “Ci è mancato lo scambio umano”

“Ritorniamo a confrontarci di persona; sarà bello potersi incontrare, finalmente di nuovo in presenza, perché se l’aspetto d’informazione e di servizio non è mai venuto meno, quello che ci è mancato è proprio lo scambio umano e la relazione interpersonale”. Con queste parole, il presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini annuncia il ritorno – dopo la pausa forzata lunga due anni a causa della pandemia da Covid – degli incontri con gli associati itineranti sul territorio. In presenza, come da cent’anni a questa parte.

I temi che si affronteranno sono quelli d’attualità: eco-schemi e nuova Pac, aspetti giuslavoristici, detrazioni fiscali, innovazione dei servizi dell’associazione e molto altro. A fare il punto della situazione, coordinati dal direttore Marco Casagrande, saranno i funzionari responsabili delle rispettive aree di competenza. Interverranno il vicedirettore Raffaello Rossi, Susanna Franzini, responsabile dei Servizi Tecnici, Michela Filippi, consulente fiscale, Ilaria Rosa, responsabile Servizio Paghe e Sindacale. In conclusione interverrà il presidente Gasparini per condividere le linee e le azioni sindacali e soprattutto per ascoltare le esigenze della base associativa.

“Il dialogo con gli associati – commenta Gasparini – non è mai venuto meno neppure nei momenti più difficili di questi ultimi due anni. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per poter mantenere il contatto e la relazione con i territori salda e ancorata sulle necessità delle imprese. Abbiamo compiuto anche lo sforzo di potenziare la nostra rete territoriale implementando gli uffici e aprendo un ufficio sia a Pianello che a Lugagnano con un presidio quasi quotidiano. Il nostro legame, oggi, possiamo dire che è ulteriormente rafforzato”.