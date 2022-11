Lugagnano, anziana derubata da finti tecnici del gas. Bottino da 750 euro

Un’anziana signora è stata truffata da due finti tecnici del gas. È accaduto l’altro giorno a Lugagnano. Due uomini si sono presentati alla porta della casa della donna qualificandosi come tecnici del gas. La signora ha aperto loro la porta facendoli entrare in casa e i due ne hanno approfittato per derubare la signora di circa 750 ero, subito dopo si sono allontanati. Del fatto è stata sporta denuncia ai carabinieri.

