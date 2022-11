Piacenza “Comune ciclabile”: quattro bike-smile. Fiab: “Ora l’ufficio biciclette”

“Piacenza si conferma per il quarto anno consecutivo ComuneCiclabile da 4 bike smile, arrivando ora vicinissima alla promozione grazie all’istituzione di ben 3 kmq di Zone 30 (che però vanno migliorate con segnaletica orizzontale dove manca e con elementi puntuali di moderazione della velocità come attraversamenti rialzati, chicane,

cuscini berlinesi ecc)”.

Lo spiega la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nel motivare l’assegnazione all’amministrazione comunale del riconoscimento dei quattro “bike-smile” che designano la città come “Comune Ciclabile”.

“Bene la nomina del Mobility Manager d’Area, ora occorre istituire l’ufficio biciclette, (il deposito di bici a pagamento c/o la stazione non può essere considerato un uff. biciclette, vale come servizio) – prosegue Fiab -. Bene la Comunicazione, purtroppo registriamo anche un calo nelle linee pedibus attive (9 su 22), suggeriamo quindi di sollecitare l’istituzione anche dei mobility manager scolastici per affrontare temi di bike to school per i ragazzi e bike to work per gli insegnanti e il personale scolastico”.

La federazione passa poi ai consigli per poter ottenere il quinto bike smile.

“Fondamentale per raggiungere il 5^ bike smile è l’implementazione della rete ciclabile urbana, cosa possibile anche in brevissimo tempo e con costi minimi utilizzando le novità normative quali corsie ciclabili, doppio senso ciclabile, strade urbane ciclabili E bis, e case avanzate bici. Si consiglia di sviluppare anche il tema del bike to shop e di promuovere tutti i temi legati alla bicicletta come mezzo di trasporto iniziando da azioni a costo zero come le numerose campagne, con relativi kit grafici, che FIAB mette a disposizione gratuitamente”.

La simbolica consegna del riconoscimento è avvenuta lunedì 7 novembre nella sala consiliare, ed è iniziata con i ringraziamenti del sindaco Katia Tarasconi a chi l’ha preceduta a Palazzo Mercanti, Patrizia Barbieri, perché la valutazione da parte della Federazione italiana Ambiente e Bicicletta è stata svolta proprio ai tempi della sua amministrazione.