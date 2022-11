Sequestrata merce per tre milioni di euro. “Violate le sanzioni alla Russia”

Sequestrati sistemi idraulici e accessori riconducibili a tagliatrici a idrogetto del valore di oltre tre milioni di euro. I funzionari di Adm Piacenza (amministrazione autonoma dei monopoli di stato) hanno provveduto al sequestro dopo aver accertato il mancato rispetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea per l’esportazione di prodotti verso la Russia.

Il sequestro della merce ai fini della confisca, è stato convalidato dal Pubblico ministero e il rappresentante legale della società, deferito all’autorità giudiziaria, rischia la reclusione dai due ai sei anni. A partire dallo scorso 23 febbraio, la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione una serie di decisioni e regolamenti che, in considerazione delle azioni attuali della Russia in territorio ucraino, modificano ed inaspriscono i provvedimenti restrittivi contenuti nel precedente regolamento U.E. n. 833/2014.

La normativa prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente beni a persone ed entità russe o per l’utilizzo in Russia, in relazione a beni e tecnologie, anche non originari dei territori dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico, allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia o a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.

L’Ufficio di Piacenza sta svolgendo particolari controlli delle esportazioni verso la Russia anche a tutela della leale concorrenza tra le imprese del tessuto industriale locale. “Vari soggetti pubblici e associativi hanno costituito sportelli dedicati all’assistenza alle imprese a cui ci si può rivolgere prima di effettuare operazioni di esportazione a rischio” fanno sapere dall’Adm.