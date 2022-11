Un tragico infortunio sul lavoro si è verificato nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 novembre in una vetreria di Borgonovo. La vittima è una donna di 50 anni, rimasta intrappolata in un macchinario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.