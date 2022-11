Ubriachi molesti fra piazza Cavalli e via Roma. Superlavoro per i carabinieri

Doppio intervento dei carabinieri del radiomobile sabato sera in poco meno di due ore in centro per ubriachi molesti. Il primo dei due fatti è incominciato in piazza Cavalli dove un africano visibilmente ubriaco avrebbe molestato passanti, l’uomo ha poi proseguito urlando frasi senza senso in via XX Settembre e in piazza Duomo, continuando ad infastidire passanti fino a quando in via Legnano è stato fermato dai carabinieri che lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta. Poco prima delle 21 un altro ubriaco che avrebbe creato fastidi in un locale pubblico di via Roma è stato raggiunto dai carabinieri. L’ubriaco, un cittadino straniero avrebbe insistito per avere altri alcolici in un esercizio commerciale e al rifiuto da parte del commerciante avrebbe dato in escandescenza. All’arrivo dei carabinieri si è calmato e anche lui è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’