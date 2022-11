Che classe: oggi nuova classifica e si sceglie il terzo tema

La 2ªB della primaria di Ponte dell’Olio rimane saldamente sul trono, la 5ªG di Besenzone sale al secondo posto, mentre la scuola d’infanzia di Vigolo Marchese sfiora il podio. E intanto sono diventati 173 i concorrenti del nostro gioco “Che Classe”. Un numero che continua ad aumentare, ma attenzione: i premiati alla fine del nostro divertente viaggio saranno 138!

Come fare a raggiungere la vetta, o perlomeno entrare nel numero di chi riuscirà ad aggiudicarsi uno dei premi in palio? Utilizzando i Codici Bonus del Centro Commerciale Gotico, esposti al mercoledì e alla domenica in galleria ed utilizzabili tutti i giorni fino all’uscita del nuovo codice, che regalano ben 3 punti in più al giorno, oppure inviando gli elaborati sul tema bisettimanale all’indirizzo [email protected]

Ogni elaborato vale 5 punti, e per ogni tema una classe può raccogliere fino a 50 punti. Fino alle 23,59 di domenica 13 novembre il tema da svolgere è ancora “Qual è il tuo piatto preferito?”.

Ma oggi iniziano a “cambiare le carte in tavola”: dal pomeriggio e per 24 ore nelle stories del canale Instagram di Libertà sarà possibile votare il nuovo tema da assegnare ai nostri piccoli protagonisti. Lunedì 14 novembre verrà svelato quale argomento avrà ricevuto più voti!

CLASSIFICA 9 NOVEMBRE 2022