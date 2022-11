Inseguimento con mazza in centro: individuato il presunto responsabile

Si stringe il cerchio intorno al “moicano” con la mazza da baseball. I carabinieri avrebbero identificato e denunciato il minorenne che dieci giorni fa, con una mazza da baseball in mano, avrebbe preso parte alla caccia a un ragazzino di 12 anni inerme in pieno centro. Non è escluso che la stessa sorte sia toccata ad altri giovanissimi protagonisti della scorribanda. Procura e investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, che sono ancora in corso. A quanto pare, per rintracciarli, sarebbe risultata decisiva la visione delle immagini delle telecamere installate nella zona.

Il fatto, avvenuto nel pomeriggio di sabato 29 ottobre tra il Pubblico Passeggio e l’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, aveva fatto molto discutere.

