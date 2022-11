Un drone per scrutare il ponte sul Nure: danneggiate le strutture dei marciapiedi

Qual è lo stato di salute del ponte sul Torrente Nure a Ponte dell’Olio? E’ stato utilizzato un drone per scoprirlo. Dall’esame ravvicinato, che è stato effettuato ieri pomeriggio, 8 novembre, da un tecnico incaricato direttamente dal vicesindaco Fabio Callegari, è emerso che piloni e struttura che sorreggono il transito dei veicoli non presentano problemi. Sembrano invece molto danneggiate le strutture che sorreggono i marciapiedi. “Le verifiche al ponte sul Nure sono da fare in tempi brevi”, aveva detto il sindaco Alessandro Chiesa a Libertà a margine della terza sessione della Conferenza dei servizi in merito al rinnovo della concessione mineraria alla cava di Albarola che, pur essendo nel comune di Vigolzone, impatta anche sul comune di Ponte dell’Olio.

