Auto esce di strada in via Boselli e finisce contro un palo. Polizia locale sul posto

Un’auto è finita contro un palo del distributore di carburante. E’ successo in via Boselli a Piacenza intorno alle 19 di questa sera. Per cause da chiarire, il conducente ha perso il controllo e il veicolo è uscito di strada. Sul posto è intervenuta la polizia locale. In base alle prime informazioni il conducente non avrebbe riportato conseguenze dall’incidente.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà