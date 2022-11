Doppio colpo sventato a Piacenza. Ladro arrestato dalle forze dell’ordine

Nella notte doppio colpo sventato grazie alle segnalazioni delle guardie giurate di Sicuritalia Ivri e all’intervento delle forze dell’ordine. È successo ieri, tra le 23:40 e la mezzanotte.

Un uomo ha provato ad accedere prima in un bar e poi in un grande store ma, in entrambi i casi, è stato indotto alla fuga dall’intervento delle guardie giurate. Il malvivente è stato poi incastrato dalle telecamere di sorveglianza e arrestato dalle Forze dell’Ordine. Entrambi i tentativi di effrazioni sono falliti e dai locali non è stato rubato nulla.