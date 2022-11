Il nuovo presidente di Aism è Dario Inzani: “Importante riprendere gli incontri”

Cambio al vertice di Aism. È Dario Inzani il nuovo presidente della sezione piacentina dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Inzani – 59 anni, nato a Milano ma piacentino da diverso tempo, un trascorso da odontoiatra e un presente da volontario – subentra a Daniela Reggiori: il suo mandato durerà tre anni, da due opera in Aism con alle spalle diverse esperienze di volontariato.

“Il mio obiettivo? Riprendere gli incontri, i corsi e le attività di socializzazione e auto aiuto interrotte a causa della pandemia – spiega il neopresidente – e cercare di aumentare il numero degli associati”. Formalmente infatti – chiarisce Inzani – sono un centinaio gli iscritti all’Aism di Piacenza: “Ma i volontari attivi, ossia quelli che spendono tempo ed energie nelle attività a favore dell’associazione, si contano a malapena sulle dita di due mani – avverte – non tutti gli associati chiaramente hanno la sclerosi multipla, ma mi piacerebbe che chi è malato potesse essere iscritto”.

Attualmente infatti a Piacenza sono fra i 500 e i 600 i malati. Chi volesse mettersi in contatto con Aism può farlo recandosi nella segreteria dell’associazione in via Campagna 153 il lunedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 16.00, scrivendo alla mail [email protected] o telefonando al numero 0523.481001.

L’articolo su Libertà in edicola.