Ladro entra nel B&B e viene sorpreso dalla titolare. Aggredisce la donna poi fugge

Si è trovata faccia a faccia con il ladro e l’ha affrontato, noncurante di chi avesse di fronte e degli eventuali rischi. Ha dimostrato non poco coraggio e sangue freddo la titolare del bed & breakfast “Antica Piacenza” di vicolo Pantalini, aggredita da un malvivente che, sorpreso nella hall, cercava in ogni modo di guadagnarsi la via di fuga.

Alla fine l’individuo è riuscito a scappare ma grazie alla caparbietà della donna è stato costretto ad abbandonare la refurtiva, un portafogli arraffato poco prima da una borsetta. “Ho agito d’istinto, avevo il cuore in gola” racconta Anna Maria Della Pietra. Il fatto è accaduto martedì mattina. Le immagini delle telecamere interne, consegnate ai carabinieri, hanno ripreso tutta la scena.

Era l’ora di pranzo. Anna Maria era appena scesa in strada per ritirare delle piadine appena ordinate mentre la figlia Beatrice era impegnata con alcuni clienti a mostrare la stanza. In quel momento la reception era sguarnita. “Il ladro – riferisce Beatrice – deve aver trovato il portone d’ingresso aperto dopo l’arrivo della consegna, ne ha approfittato ed è riuscito a salire”.

