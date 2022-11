Mondomarket chiude dopo 40 anni: quattro socie, una storia tutta al femminile

Quattro donne, quarant’anni fa, decisero di costruire insieme un’impresa: uno dei primi supermercati della zona di Fiorenzuola e Roveleto. Da allora il Mondomarket di Fontana Fredda (lungo la via Emilia) divenne molto frequentato, per la qualità dei prodotti ma soprattutto per l’accoglienza di cui sono sempre state capaci loro, le quattro socie titolari: Rita Fava e le sorelle Elena, Lucia e Laura Freghieri. Il loro punto vendita, dopo 40 anni, ha deciso di cessare l’attività. “Bollette alte, burocratizzazione sempre in aumento, la scia di un periodo faticoso come quello legato alla pandemia” sono tra le ragioni che le hanno indotte alla sofferta scelta. Durante l’intervista che facciamo alle quattro socie presso il Mondomarket, vediamo alcuni clienti entrare, fare spesa, e fermarsi per due chiacchiere: c’è qualcuno che piange per la prossima chiusura (entro la fine di novembre), c’è chi si chiede dove andrà, perché ha perso un punto di riferimento. “Tra noi e i clienti è sempre stato un mutuo scambio, di affetto, attenzioni”, raccontano le quattro donne che nel 1981 si misero insieme per iniziare questa impresa, rivelatasi poi così preziosa e longeva.

L’intervista completa su Libertà di oggi, nell’articolo di Donata Meneghelli