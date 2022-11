Violenza sulle donne, nasce tavolo permanente con le associazioni. Tante iniziative

Le associazioni del territorio che ancora una volta si mettono assieme per dire no alla violenza contro le donne. Alla luce anche degli ultimi violenti episodi che si sono consumati nella nostra città nascerà a Piacenza un tavolo permanente comunale che riunisce tutte le realtà coinvolte in questa delicata tematica. Oggi, 10 novembre, in comune sono state presentate le numerose iniziative che partiranno domenica 13 novembre e si concluderanno il 3 dicembre. Pedalate convegni e spettacoli organizzati per ricordare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 1999 designando, quale data della ricorrenza, il 25 novembre. Le iniziative sono tutte accumunate da un simbolo: scarpe da ginnastica rosse che accompagnano verso un cammino tortuoso ma di rinascita.

