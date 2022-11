“Basta incidenti sulla Statale 45”: dissuasori e limite a 50 all’ora nel tratto di Rivergaro

La statale 45 in Val Trebbia da troppo tempo fa rima con incidenti e morte. L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto alle porte di Rivergaro la mattina di domenica 30 ottobre quando un ragazzo di 28 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro con un’automobile.

Per questo, in Prefettura si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, di Anas, il consigliere provinciale con delega alla viabilità nonché sindaco di Travo Ludovico Albasi e il primo cittadino di Rivergaro Andrea Albasi. Tutti accolti dal prefetto Daniela Lupo che si è impegnata a indire un secondo appuntamento per risolvere a breve una situazione critica e complessa.

“Un incontro proficuo volto a cercare una soluzione tempestiva che possa concretizzarsi prima dell’ammodernamento previsto da Anas sul tratto di statale 45” il commento stringato del consigliere provinciale.

L’incontro è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Rivergaro. Tra i temi sul tavolo, la possibilità di abbassare il limite di velocità a 50 chilometri all’ora, inserire attraversamenti pedonali dove possibile nel tratto di statale 45 che attraversa il centro abitato e incrementare il numero dei dissuasori.