Da Castel San Giovanni allo Zambia per operare bambini affetti da labbro leporino

Il dottor Marco Stabile, primario della chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Castel San Giovanni, è tra i medici che fanno parte della missione umanitaria che in questi giorni sta operando decine di bambini affetti da labbro leporino al Beit Cure Hospistal di Lusaka, in Zambia.

Stabile è partito per conto della onlus di cui è presidente, l’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, insieme a due colleghi italiani, Gianluca Gatti e Matteo Ragoni che fanno parte dello stesso sodalizio e altri dottori americani. “Praticamente non ci fermiamo mai – racconta Marco Stabile -. In ogni sala operatoria arrivano quattro, cinque bambini per un totale di circa quindici pazienti operati nell’arco della stessa giornata”.

Il carico emotivo è intensissimo. “Le emozioni sono molto forti – dice Stabile -. Vedere il viso delle mamme, quando riportiamo loro il bambino fuori dalla sala operatorie è sempre un momento molto commovente”.

