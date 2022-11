Anche quest’anno la sezione di Piacenza dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo ha preso l’iniziativa di commemorare i militari dell’Arma deceduti in servizio e in congedo. La messa si celebrerà domani alle 10.00 nella Basilica di San Francesco, in piazza Cavalli a Piacenza.

Alla cerimonia parteciperanno le massime autorità civili, militari e religiose.

