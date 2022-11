Si è spenta Laura Lusignani, imprenditrice con la passione dello sport e del gospel

Non solo Castell’Arquato, paese di cui è originaria la famiglia, piange l’imprenditrice Laura Lusignani, scomparsa a soli 59 anni. Era vicepresidente della società Cav srl di cui è sempre stata direttrice finanziaria e anima gestionale.

Cav srl, costituita nel 1992, nata come consorzio di autotrasporti, ma grazie all’imprenditrice piacentina era diventata una società logistica nel settore dei trasporti cemento e materiali sfusi tra le più importanti a livello nazionale.

Lusignani era anche presidente di Lusitransport, la società di famiglia, vicepresidente di Cna e anima del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio.

Da ricordare anche il suo impegno nello sport, nel mondo del nuoto in particolare, e del canto, come componente dello Spirit Gospel Choir.

Il servizio di Simona Segalini