Anas, ispezioni notturne alle gallerie Barberino e Colombaia sulla Statale 45

Anas ha previsto ispezioni notturne alle gallerie Colombaia e Barberino sulla Statale 45.

“Al fine di condurre le ispezioni in sicurezza e in modo da creare il minor impatto possibile alla circolazione stradale queste saranno eseguite in maniera alternata e consecutiva, nell’arco della notte tra lunedì 14 e martedì 15 novembre” si legge nella nota di Anas.

Nel dettaglio, dalle ore 22 di lunedì 14 sarà istituita la chiusura al traffico della galleria ‘Colombaia’ (dal km 104,680 al km 104,980) con deviazione del traffico sul vecchio tracciato della Statale 45.

A partire dall’1 di notte circa e fino alle 6 del mattino di martedì 15 per consentire le verifiche all’interno della galleria ‘Barberino’ sarà istituito il senso unico alternato nel tratto incluso tra il km 97,859 ed il km 98,637 della statale.