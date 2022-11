Anche i salumi Dop piacentini protagonisti tra le eccellenze in vetrina a Recco

Un’altra vetrina nazionale per i salumi piacentini. Alla manifestazione “Fattore Comune”, con i vertici del Consorzio Salumi Dop Piacentini, Antonio Grossetti e Roberto Belli, ha partecipato anche l’assessore comunale Simone Fornasari al dibattito che ha messo in vetrina specialità ed eccellenze enogastronomiche di numerose realtà italiane: accanto a coppa, salame e pancetta Dop di Piacenza, la robiola di Roccaverano (At), lo zafferano de l’Aquila, il peperone di Pontecorvo (Fr), il prosciutto crudo di Cuneo, il Brachetto d’Aqui (Al), il radicchio di Chioggia Igp e, a fare gli onori di casa, la focaccia di Recco.

“Credo che sia fondamentale sostenere, in ogni occasione, i prodotti della nostra tradizione – sottolinea Fornasari – a maggior ragione nel contesto di un evento che fa, dell’altissima qualità e del forte legame con l’area geografica di riferimento, un elemento cardine. Per la prima volta, ripercorrendo le tre edizioni in cui il nostro Consorzio, che ringrazio per l’invito, ha partecipato alla kermesse ligure, è intervenuto anche il Comune di Piacenza: è stata un’opportunità preziosa di confronto e approfondimento, con spunti concretamente utili per gli amministratori locali presenti. Oltre a promuovere le nostre eccellenze, approfondendo anche i problemi che i Consorzi di produttori si sono trovati ad affrontare in particolare dopo la pandemia, ritengo che il valore aggiunto di questi appuntamenti stia nella possibilità di instaurare relazioni tra i territori, creando nuove sinergie che portino a un reciproco sostegno e a una più efficace tutela delle aziende produttrici fortemente radicate in ambito locale, magari da generazioni, aiutandole a farsi conoscere e ad emergere come meritano oltre i confini provinciali e regionali”.