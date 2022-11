Autismo, dalla regione progetti personalizzati. Calza: “Novità importanti”

Sono previste novità nel nuovo PRIA “Programma regionale integrato per l’assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico” che verrà deliberato prossimamente dal Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e che avrà durata triennale. Patrizia Calza che ha partecipato al Consiglio delle Autonomie Locali in rappresentanza della Provincia di Piacenza valuta positivamente il percorso di ascolto che ha portato alla definizione del nuovo PRIA e che ha visto le famiglie e le associazioni come punti di riferimento puntando su una forte interlocuzione a livello locale con chi più sta accanto a chi soffre di questa patologia.

“In pratica si tratta di importanti novità che riguardano il mondo dell’autismo – spiega Calza. Un fenomeno in crescita: nel 2021 ben 5464 sono le persone in carico al servizio sanitario con un incremento del 7-8 % ogni anno rispetto agli anni precedenti. Un aumento senz’altro dovuto ad una maggiore capacità diagnostica che consente una intercettazione precoce, tant’è che l’incremento maggiore si registra nella fascia 0-6 anni, ma anche a cause esogene ( tante, tra cui l’inquinamento)”.

“Le novità più importanti , che derivano da una forte interlocuzione con le associazioni del settore saranno la presa in carico degli adulti per i quali servono strumenti di valutazione diversi, ovviamente, da quelli usati per i bambini e gli adolescenti, la maggiore professionalizzazione nella presa in carico e la maggiore integrazione tra servizi, attraverso tavoli congiunti con il sociale, ma con regia clinica. Inoltre ogni bambino e ogni adulto avrà un progetto personalizzato e i progetti di vita saranno portati avanti dal sociale, ma con la presenza costante del Servizio sanitario . Credo che si tratti di elementi di novità davvero positivi nati da una forte interlocuzione a livello locale con chi più sta accanto a chi soffre di questa patologia” commenta il sindaco di Gragnano”.