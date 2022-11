Fatou e Joceline: arrivate sui barconi, si sono ricostruite una vita dignitosa

Fatou arriva in Italia nel 2016, dalla Costa d’Avorio, con alcuni famigliari. Il sogno di una vita migliore e della possibilità di studiare la spingono a lasciare il suo paese d’origine. Il percorso non è facile, la ragazza è minorenne e ce la mette tutta, rimboccandosi le maniche. Al mattino va a scuola e il pomeriggio lavora nel magazzino di Amazon. Riesce a diplomarsi come operatrice sociosanitaria e sogna di diventare ostetrica. I suoi angeli custodi sono prima il comune di Gragnano e i servizi sociali della bassa Valtrebbia e poi le Giannelline e la Casa della protezione della giovane di via Tempio, a Piacenza. Anche Joceline, con il figlioletto Alessandro, sono stati ospiti della stessa struttura. Oggi, 12 novembre, in occasione della giornata mondiale della povertà, le due giovani hanno ricevuto la “valigia della speranza”, un dono simbolico per proseguire nel percorso di costruzione di una nuova vita.