Gossolengo, frontale tra due auto lungo strada Agazzana: ferita una donna

Sono due le auto rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo strada Agazzana, all’altezza dell’incrocio per Gossolengo. I due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente: ad avere la peggio la conducente di uno dei due mezzi, che in seguito all’impatto ha rimediato serie ferite.

Sul posto sono intervenute un’autoinfermieristica del 118, un mezzo della Pubblica Assistenza Valnure da Rivergaro, la Croce Rossa di Agazzano, i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale Unione Bassa Valtrebbia. La donna, non in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale di Piacenza dai soccorritori.