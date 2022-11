“Oggi cambiamo il domani”. Cioccolatini della ricerca a ruba nei banchetti di Airc

Tutto esaurito ieri ai banchetti allestiti dall’Airc in città per distribuire i cioccolatini della ricerca. Una risposta solidale che la presidente di Airc Piacenza Milena Rustioni definisce meravigliosa.

Oggi si potrà continuare a sostenere la ricerca per sconfiggere il cancro grazie ai cioccolatini che si troveranno ancora a Carpaneto, in via Giovanni XXIII, a Castel San Giovanni in corso Matteotti e a Pianello in piazza Umberto.

“Accelerare la scoperte delle cure contro il cancro” attraverso la dolcezza. Questo l’obiettivo promosso da Airc in tutte le piazze italiane.