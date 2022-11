Operaia morta in vetreria, manifesti sulle vetrine dei negozi: “Ciao Nico”

Sulle vetrine dei negozi di Borgonovo sono comparsi tanti piccoli manifesti con la scritta “Ciao Nico”. Si tratta di un omaggio silenzioso a Nicoletta Palladini, l’operaia morta domenica notte mentre era al lavoro in vetreria. Sui manifesti compare una pennellata di colore rosa che ricorda l’ala di un angelo. L’idea è di una commerciante, Monica Gazzola. “L’ho fatta di getto, speriamo serva come piccolo segno di solidarietà verso la famiglia” dice. Nel frattempo la vetreria in occasione dei funerali di domani, 12 novembre, in Collegiata, fermerà la produzione. I dipendenti potranno partecipare alle esequie.

