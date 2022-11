Molestata nel suo negozio a Castel San Giovanni. Ferite su collo e schiena

Una commerciante è stata aggredita in pieno centro a Castel San Giovanni. L’uomo, con la scusa di cercare un vestito per sua madre, da portarle in Marocco, è entrato in negozio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sbattuto la titolare dell’attività contro le mensole e, tenendola ferma, l’avrebbe palpeggiata ripetendole “Se mi abbracci forte finirà tutto presto”.

Ora lei ha ferite alla schiena e graffi sul collo.

Tutta la testimonianza raccolta da Elisa Malacalza oggi su Libertà