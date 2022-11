La partecipazione al reality show era una truffa: chiuse le indagini

Chiuse le indagini nei giorni scorsi per la vicenda di un giovane piacentino che si era illuso di prendere parte al reality show televisivo, “Il Grande fratello”. Convinto anche di vincerlo si era licenziato dal posto di lavoro, e aveva ottenuto il trattamento di fine rapporto e versato complessivamente 11mila euro a due personaggi che lui pensava essere i promotori del reality show.

In realtà erano due truffatori. Tutto è iniziato nel 2021. I due, entrambi foggiani trentenni, si erano “lavorati” per circa un anno il malcapitato convincendolo a sborsare il denaro. All’inizio del 2022, quando il giovane si è reso conto di essere caduto in una trappola, si è rivolto alla polizia. La squadra mobile, coordinata dalla Procura, aveva individuato e denunciato i due foggiani che adesso devono rispondere di truffa. A difenderli gli avvocati Gianmarco Lupi e Michele Minischetti e Maria Carmela D’Aries del Foro di Foggia.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’