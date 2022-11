Ricordati i caduti dell’Arma dei carabinieri. “Abbiamo bisogno di giustizia”

“Il mondo di oggi grida giustizia” – ha detto ieri, 12 novembre, nella sua omelia Don Mimmo Pasariello, parroco di Alseno e Castelnuovo nel corso della messa officiata in ricordo dei carabinieri deceduti sia in servizio che in congedo. La messa è stata celebrata nella basilica di San Francesco in piazza Cavalli, a Piacenza. Fra i presenti il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei carabinieri, il capitano Giancarmine Carusone, comandante compagnia di Piacenza, e l’ex maresciallo in pensione Salvatore Cavallaro, presidente della sezione piacentina dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo.

L’iniziativa della commemorazione è stata fatta dalla sezione nazionale carabinieri in congedo. Il parroco Pasariello, nel corso della sua omelia, ha ricordato di avere un padre carabiniere in servizio nell’Arma ed ha quindi detto: “Noi siamo qui per celebrare la memoria dei nostri fedeli defunti dell’Arma dei carabinieri.