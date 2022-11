Centro di raccolta semi vuoto. “In Ucraina si muore ancora di fame e di freddo, aiutateci”

La catena di solidarietà per l’Ucraina avviata nella scorsa primavera sta registrando una battuta di arresto. Gli scaffali del centro di raccolta predisposto a Piacenza in via Colombo 35, fino a qualche mese fa stipati di viveri e vestiario, sono oggi semivuoti.

Così Lyudmyla Popovych, presidente dell’associazione degli ucraini di Piacenza, “Nadiya Odv”, ringraziando i piacentini della generosità dimostrata nei mesi scorsi, lancia un appello: “Là si muore di fame e freddo, vi prego, aiutateci. Anche un pacco di pasta sarebbe importante”. Il magazzino è aperto tutti i sabato dalle 9.00 alle 17.00.