“Con le tecnologie Ngs cure più efficaci grazie al confronto biologi e clinici”

Biologi ed ematologi di tutta Italia si sono dati appuntamento a Piacenza per il convegno dedicato al sequenziamento di nuova generazione Ngs in campo oncoematologico. Le nuove tecniche prevedono un approccio diverso con un confronto più diretto tra biologo e medico e consentono di capire qual è l’alterazione molecolare alla base di una malattia, come curarla, come seguirla nel tempo e intervenire in modo più rapido. Il convegno patrocinato, tra gli altri, dall’Ausl si è svolto al Campus di Credit Agricole.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà