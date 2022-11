A Trevozzo nuova biblioteca: 8mila volumi e un “grazie” ad Alberto Capelli

A Trevozzo ha aperto i battenti una nuova biblioteca con 8mila volumi. A volerla sono stati i volontari i “Sigülô ad Tàrvós”, associazione culturale ricreativa nata poco prima della pandemia e che finora non si era ancora presentata ufficialmente. L’inaugurazione della biblioteca è stata anche il momento per fare memoria, a 38 anni dalla sua scomparsa, di Alberto Capelli, detto Bartinu. “È stato attivissimo nella comunità locale – dice il referente Fabrizio Buccellini – ma sempre stando un passo indietro agli altri. Fu tra i fautori della piazza, del campo sportivo, tra i fondatori dell’Avis. Lavorava per la comunità senza clamori”. I locali della nuova biblioteca di Trevozzo sono stati messi a disposizione di un privato, con il patrocinio del Comune. “L’associazionismo culturale e il suo rapporto con il territorio – dice il sindaco Franco Albertini – contribuiscono a un sempre interessante lavoro di ricerca nelle biblioteche, negli archivi e fra le stesse famiglie, ricerche che portano in molteplici direzioni, con risultati volti alla formazione, alla conoscenza e al censimento di capitali socio-culturali”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà