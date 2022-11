Castel San Giovanni: “Non toglieteci il bus navetta”. Comune conferma il servizio

“Siamo disposte a pagare qualcosa ma per favore non toglieteci il bus”. Le pensionate e i pensionati che si servono del bus navetta che ogni giovedì e domenica fa la spola dalle frazioni verso il capoluogo temono per un possibile ridimensionamento del servizio gratuito che da decenni il Comune paga per servire la zone periferiche. “Noi non possiamo fare senza. Soprattutto quello del giovedì ci serve per andare a fare la spesa, andare in ospedale, al cimitero, in posta”- dicono Franca Fugazza, Faustina Franchini Luisa Ferrari e Raffaella Agosti. Da quando cioè si è sparsa la voce che il servizio potrebbe essere ridimensionato le passeggere sono in subbuglio. Sul punto però l’assessore allo sviluppo economico Wendalina Cesario rassicura: “Il bus navetta viene confermato e vengono confermate entrambe le corse. Nelle settimane scorse era in atto una riflessione, soprattutto sulla corsa domenicale, ma abbiamo deciso di procedere nuovamente all’affido in toto del servizio”. Al momento quindi niente tagli, il bus navetta viene garantito così com’è almeno per i prossimi due anni.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà