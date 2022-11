“Ci rialzeremo”, maglie piacentine a una squadra di pallavolo in Kenya

“Siamo gente tosta che non molla, ci rialzeremo”. Ed ecco accanto il disegno della lupa sul tessuto blu. Adesso le magliette targate Piacenza – nate da una cordata solidale in periodo di Covid – sono arrivate fino in Kenya, a disposizione dei giocatori di una squadra di pallavolo. A raccontare questa incredibile storia di solidarietà è il farmacista Paolo Cordani, che due anni fa aveva lanciato le t-shirt benefiche insieme a Paolo Garetti, Mauro Mazzocchi e Cristian Lertora, con l’obiettivo di raccogliere fondi in supporto ai negozianti in crisi a causa del lockdown.

Ma l’iniziativa è andata ben oltre. Quel motto si è trasformato in una sorta di operazione di marketing per il territorio, anche attraverso la grafica creata da Anna Casale e riadattata da Claudia Labati, stilista piacentina che vive e lavora a Panama. “Dappertutto vediamo la gente con le nostre t-shirt, in tutta Italia ma non solo. Ci sono anche molti concittadini all’estero che le indossano”, dice Cordani. E in questi giorni, a fronte di “un minimo di giacenze di magliette in magazzino da smaltire”, Claudio Orsi – veterinario dal cuore d’oro che aiuta una comunità in Kenya – si è offerto di portare le rimanenze in Africa, nel villaggio che ospita la squadra di pallavolo “Ocean Breeze”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: