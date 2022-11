Controlli dei carabinieri: 2 patenti ritirate e 4 denunce per guida in stato d’ebrezza

Due patenti ritirate, due autovetture sequestrate, quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, uno segnalato per guida senza patente, un altro anche per porto di armi o oggetti atti ad offendere e quattro giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. I carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e del consumo di droga e al controllo della circolazione stradale.

Sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo che hanno portato a diversi provvedimenti. A Rivergaro è stato denunciato un’automobilista 50enne che circolava lungo la statale 45 alla guida della propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica. A Pontenure, l’equipaggio del radiomobile di Piacenza, ha denunciato una giovane 20enne per guida senza patente ed in stato di ebbrezza. Stessa sorte toccata a un’altra automobilista di 44 anni uscita fuori strada nel comune di Morfasso.

Durante un posto di controllo, i militari del radiomobile di Fiorenzuola, hanno fermato ad Alseno uno straniero alla guida della propria autovettura. Sottoposto a controllo con etilometro, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,80 g/l e quindi gli è stata ritirata subito la patente di guida e sequestra l’autovettura ai fini della confisca. Inoltre, nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto nel vano porta oggetti dell’auto un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri che è stato immediatamente sequestrato. L’uomo è stato quindi denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, nell’ambito dei controlli eseguiti nei luoghi di aggregazione giovanile, nei centri cittadini e nelle zone isolate le pattuglie dei carabinieri delle Stazioni di San Nicolò, Carpaneto e Gropparello hanno segnalato alla Prefettura quattro giovani quali assuntori di droga perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.