Covid, tornano a salire i contagi: più 13,8% rispetto alla scorsa settimana

Negli ultimi sette giorni, nel Piacentino, si registra un aumento nel numero dei contagi da Covid19: +13,8% rispetto alla scorsa settimana. Il report settimanale pubblicato dall’Ausl evidenzia l’incremento dei nuovi positivi sul nostro territorio, che passano da 878 a 999.

Crescono i numeri dei contagi anche a livello regionale e nazionale: l’Emilia-Romagna registra un +80,5% nel numero dei positivi, mentre a livello nazionale l’incremento è di +63,2%. Dati in aumento anche in Lombardia che registra un +69,8% di casi rispetto a sette giorni fa. Analizzando i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso d’incidenza registra 352 casi a Piacenza, 353 casi in Emilia Romagna, 307 casi a livello nazionale e 337 casi in Lombardia.

Negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 4.310 tamponi (contro i 4.354 della scorsa settimana) con una percentuale di positivi che passa da 20,2% a 23,2%. “I monitoraggi periodici nelle Cra – rende noto l’Ausl di Piacenza – questa settimana, evidenziano due casi di positività tra gli operatori e nessun caso tra gli ospiti. Il numero di persone in isolamento passa da 1.029 a 1.095.

Crescono anche le segnalazioni di casi sospetti arrivate alle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale: le richieste salgono da 76 della scorsa settimana alle 98 di questa. Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano dai 55 accessi (4% degli accessi totali) con 28 ricoveri casi della scorsa settimana, ai 53 accessi (4% degli accessi totali) con 34 ricoveri di questa.

Il 13 novembre i ricoverati con Covid sono stati 85, mentre la domenica precedente erano 65. La media settimanale è di 75, mentre la scorsa settimana era di 71. In Terapia intensiva non c’è alcun paziente positivo. Nella settimana si sono registrati due decessi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella settimana si contano 729 somministrazioni, esattamente la settimana scorsa.

Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina

Attualmente sono 2.095 i profughi per i quali è stato emesso il codice Stp (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.682; 51 i positivi finora accertati. Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle Migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.