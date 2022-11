Giornata dei Diritti dell’Infanzia, famiglie e bambini in marcia

Sarà lo storico cortile di Palazzo Farnese, il punto di partenza e il traguardo della narrazione itinerante “Il Cortile dei Diritti” che, nel pomeriggio di domenica 20 novembre, sotto l’egida degli amatissimi Pappa e Pero (alias gli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda) animerà la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia a Piacenza. L’evento, promosso in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef, nell’ambito dell’iniziativa “Follow us – La strada verso una cittadinanza attiva”, realizzata in coprogettazione da Comune di Piacenza e associazione Le Valigie, prevede il ritrovo alle 15 nella cornice della mole vignolesca in piazza Cittadella, dove i partecipanti all’evento ritorneranno alle 17.30 circa, al termine di un percorso nel cuore del centro storico tra racconti e giochi.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie che vorranno condividere, insieme ai propri bambini, una riflessione divertente, profonda e leggera al tempo stesso, sul tema dei Diritti dell’Infanzia, nella ricorrenza che a livello internazionale celebra l’anniversario della Convenzione Onu approvata nel 1989 e ratificata, dal nostro Paese, il 27 maggio 1991. Anche l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi sarà presente nell’occasione.