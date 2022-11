Mille euro raccolti e 300 podisti alla camminata “Ti rispetto”. Incasso alla Caritas

Circa mille euro sono il ricavato della partecipazione di 300 podisti alla camminata benefica “Ti rispetto”, organizzata a Piacenza in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, che si è tenuta domenica 13 novembre per volontà di un ampio cartello di associazioni come Soroptimist, Croce rossa, Mcl, Fiasp, e il Coordinamento femminile Cisl Parma Piacenza.

L’intero incasso raccolto verrà devoluto interamente alla Caritas diocesana per un progetto di aiuto a sostegno di donne vittime di violenza, tenendo presente che la violenza non è solo quella più brutale ma consiste anche nel persistere degli ostacoli a svolgere un lavoro o subire un matrimonio non voluto.

“Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa – spiega la nota degli organizzatori – e particolarmente a don Franco Capelli, parroco della Parrocchia San Vittore-Besurica che ha messo a disposizione l’area dell’oratorio per iscrizioni e ristoro finale, a Roberto Barbieri per la sua speciale disponibilità, alla Croce Rossa di Piacenza che ha prestato servizio di assistenza ai marciatori, al centro servizi Ctm Piacenza-Fiasp, e ai seguenti gruppi podistici per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento: A.s.d. ginnic club Piacenza, Avis Carpaneto, Millepiedi Fiorenzuola, Gruppo marciatori Carpaneto, D.l.f. Cremona.